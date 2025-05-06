Окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинула людина
У понеділок ввечері, 5 травня, російські окупанти атакували село Томина Балка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару загинув літній чоловік
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
За наявними даними, окупанти накрили вогнем Томину Балку близько 17:00.
"Один із снарядів влучив у приватний будинок. Внаслідок цього загинув 72-річний чоловік. Він був на своєму подвір’ї, коли стався удар. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська тероризували десятки населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали семеро мирних жителів, одна людина загинула.
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