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06 мая 2025, 15:58

Россияне ударили беспилотниками по Херсонщине: есть погибший

06 мая 2025, 15:58
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В Херсонской области погиб человек в результате атаки оккупантов. В прокуратуре начали расследование

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews.

Российские кафиры 6 мая ударили беспилотниками по селу Красный Яр в Бериславском районе. В результате атаки врага погиб мужчина. Также еще два человека получили ранения.

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, 5 мая российские войска обстреляли Сумскую область. К счастью, люди не пострадали. Сообщалось о повреждении пяти частных домов, здании шиномонтажа и СТО, а также произошло возгорание элеватора.

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