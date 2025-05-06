Російські війська накрили вогнем Дніпропетровщину: поранені 3 жінки
Вдень 5 травня загарбники били дронами по Нікопольщині на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жительок
Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, передає RegioNews.
За даними слідства, окупанти атакували безпілотниками місто Марганець, Покровську та Мирівську громади Нікопольського району.
"Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримали жінки, віком 43, 65 і 70 років. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі", — йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.
Нагадаємо, минулої ночі підрозділи ПвК "Схід" збили на Дніпропетровщині два ворожі безпілотники.
РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками: є жертваВсі новини »
06 травня 2025, 01:05Харківщина під обстрілами: постраждали 9 мирних жителів, серед них – діти
05 травня 2025, 09:35Росіяни вбили мешканця Херсонщини, постраждали 7 цивільних
05 травня 2025, 08:00
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
24 квітня 2025
Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував
Російський окупаційний режим продовжує гратися з президентом США, як кіт із мишкою. І, здається, досягає на цьому напрямку певних тактичних успіхів
У Вінниці в ДТП постраждав 15-річний водій мотоцикла, ще одного підлітка збила маршрутка
06 травня 2025, 03:35Окупанти обстріляли село на Херсонщині: загинула людина
06 травня 2025, 02:10РФ атакувала Одещину ударними безпілотниками: є жертва
06 травня 2025, 01:05Під Вовчанськом прикордонники відбили російський штурм на мотоциклах
06 травня 2025, 00:30В Україні побільшало мільйонерів: в яких регіонах українці заробили більше
06 травня 2025, 00:00В Україні очікують дефіцит полуниці: експерт пояснив причини, і це не лише війна
05 травня 2025, 23:45Співачка Jerry Heil повернеться на Євробачення - що відомо
05 травня 2025, 23:25У Квартал95 пояснили, чому пішла Олена Кравець
05 травня 2025, 23:15На Сумщині оголосили термінову евакуацію: кого торкнеться
05 травня 2025, 22:55
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Всі блоги »