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06 травня 2025, 04:55

Російські війська накрили вогнем Дніпропетровщину: поранені 3 жінки

06 травня 2025, 04:55
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фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
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Вдень 5 травня загарбники били дронами по Нікопольщині на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілів постраждали троє мирних жительок

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, передає RegioNews.

За даними слідства, окупанти атакували безпілотниками місто Марганець, Покровську та Мирівську громади Нікопольського району.

"Внаслідок обстрілів осколкові поранення отримали жінки, віком 43, 65 і 70 років. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, минулої ночі підрозділи ПвК "Схід" збили на Дніпропетровщині два ворожі безпілотники.

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