Росіяни атакували з артилерії передмістя Херсона: є жертва
Сьогодні російські війська атакували село Комишани Херсонського району. Через обстріли загинула мирна мешканка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Близько 11:00 росіяни вдарили по Комишанах з артилерії.
"На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістала 55-річна жінка. Мої співчуття рідним та близьким", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 5 травня російські окупанти атакували село Томина Балка Херсонського району. Внаслідок ворожого удару загинув пенсіонер.
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