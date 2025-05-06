Ранкова атака на Дніпропетровщині: є поранений

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, сьогодні вранці, 6 травня, російські війська завдали удару по Іларіонівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Його госпіталізували у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, вранці 6 травня агресор завдав удару по Марганецькій громаді, застосувавши безпілотник. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.