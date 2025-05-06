Ранкова атака на Дніпропетровщині: є поранений
У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок ранкового обстрілу військами РФ поранений чоловік
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, сьогодні вранці, 6 травня, російські війська завдали удару по Іларіонівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.
Внаслідок атаки постраждав чоловік.
Його госпіталізували у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 6 травня агресор завдав удару по Марганецькій громаді, застосувавши безпілотник. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
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