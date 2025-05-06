Россияне атаковали из артиллерии пригород Херсона: есть жертва
Сегодня российские войска атаковали деревню Камышаны Херсонского района. Из-за обстрелов погибла мирная жительница
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Около 11:00 россияне ударили по Камышанам из артиллерии.
"К сожалению, в результате обстрела смертельные ранения получила 55-летняя женщина. Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 мая российские оккупанты атаковали село Томина Балка Херсонского района. В результате вражеского удара погиб пенсионер.
Армия РФ нанесла удар по Краматорску: один человек погиб, еще двое раненыВсе новости »
06 мая 2025, 12:14Утренняя атака на Днепропетровщине: есть раненый
06 мая 2025, 09:51Россияне за сутки убили 3 гражданских, еще 16 ранили
06 мая 2025, 09:39
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
Завтра в Украине потеплеет до +25, но иногда ожидаются ливни
06 мая 2025, 15:44Украина вернула из российского плена 205 защитников
06 мая 2025, 15:35В Украине подпольно производили агрохимикаты. Изъята фальсифицированная продукция стоимостью 30 млн грн
06 мая 2025, 15:29Смертельное ДТП в Киевской области: погиб мотоциклист
06 мая 2025, 15:23На Франковщине в водоеме обнаружили тело неизвестной женщины
06 мая 2025, 15:10В Одесской области пограничники задержали браконьеров из Молдовы
06 мая 2025, 14:51Полиция случайно обнаружила гранаты у волынянина: ему грозит 7 лет
06 мая 2025, 14:46Встречайте новинки адидас!
06 мая 2025, 14:37Парк роботов ВСУ пополнил мощный "Ослик": что он умеет
06 мая 2025, 14:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну