Армія РФ завдала удару по Краматорську: одна людина загинула, ще двоє поранені
Внаслідок ранкового обстрілу Краматорська на Донеччині загинула одна людина, ще двоє отримали поранення
Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.
За його словами, у вівторок, 6 травня, росіяни завдали по місту 7 в ударів. Усі вони зафіксовані у промзоні.
Одна людина загинула та дві поранено.
"На жаль, такі наслідки ранкового ворожого обстрілу Краматорська. Один із поранених у важкому стані", – зазначив Гончаренко.
Нагадаємо, російська армія протягом 5 травня вбила трьох жителів Донецької області, ще 16 людей зазнали поранень.
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