Армія РФ завдала удару по Краматорську: одна людина загинула, ще двоє поранені

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Внаслідок ранкового обстрілу Краматорська на Донеччині загинула одна людина, ще двоє отримали поранення

Про це повідомив очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає RegioNews.

За його словами, у вівторок, 6 травня, росіяни завдали по місту 7 в ударів. Усі вони зафіксовані у промзоні.

Одна людина загинула та дві поранено.

"На жаль, такі наслідки ранкового ворожого обстрілу Краматорська. Один із поранених у важкому стані", – зазначив Гончаренко.

Нагадаємо, російська армія протягом 5 травня вбила трьох жителів Донецької області, ще 16 людей зазнали поранень.