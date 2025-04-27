Війська РФ вбили мешканця Херсонщини, постраждали 5 цивільних

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Протягом минулої доби російські війська обстріляли близько 25 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів постраждали п'ятеро мирних мешканців, одна людина загинула

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Молодіжне, Садове, Інгулець, Микільське, Токарівка, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Широка Балка, Олександрівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Шляхове, Тягинка, Михайлівка, Червоний Маяк, Бургунка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Монастирське та Веселе.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 5 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Вчора росіяни били по житлових кварталах. Загарбники пошкодили шість приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.

Нагадаємо, у Білозерці Херсонської області внаслідок артобстрілу загинула 70-річна жінка.