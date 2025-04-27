Российская авиация атаковала Херсон: повреждены больница и дома, ранены гражданские

фото: Александр Прокудин

Сегодня утром российская авиация нанесла удары по Херсону. В результате "прилета" повреждены две многоэтажки, частный дом и медицинское учреждение. Пострадали не менее четырех мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

В больницу доставили 82-летнюю женщину с минно-взрывной травмой. В настоящее время медики ее дообследуют и оказывают необходимую помощь.

"81-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадины лица. Сейчас она – в больнице. Также за медпомощью обратились мужчины, 58 и 59 лет. В них – взрывные травмы и ранения головы. Состояние пострадавших – легкое. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно", – уточнили в Херсонской ОВА.

Напомним, за прошедшие сутки в результате обстрелов Херсонщины пострадали пятеро мирных жителей, один человек погиб.