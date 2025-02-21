фото: ДСНС

Пожежа сталася в Сумах 20 лютого о 09:30 у п'ятиповерховому гуртожитку на вулиці Герасима Кондратьєва

Про це передає RegioNews із посиланням на Нацполіцію та ДСНС.

Горіла кімната в квартирі на четвертому поверсі. Ще до прибуття рятувальників один із сусідів виніс із задимленого приміщення 2-річну дівчинку, яку передав медикам.

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили двох постраждалих – 53-річну жінку, бабусю дітей, та 50-річного чоловіка. Їх вивели у безпечне місце та передали лікарям. Постраждалим надається необхідна меддопомога.

Внаслідок отруєння чадним газом загинуло немовля – дитину 8 місяців врятувати не вдалося.

Пожежу повністю ліквідували о 11:00.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 20 лютого на Київщині у пожежі загинули двоє літніх людей: чоловік віком 80 років та жінка 76 років.