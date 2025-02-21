19:25  20 лютого
У Києві чоловік намагався проїхати по Дніпру: автомобіль провалився під лід
15:09  20 лютого
Фейсбук блокує сторінки районних ТЦК та їх відділів
13:14  20 лютого
Буданов прогнозує припинення режиму вогню у 2025 році
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 00:07

У Сумах внаслідок пожежі у гуртожитку загинуло немовля, є постраждалі

21 лютого 2025, 00:07
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Пожежа сталася в Сумах 20 лютого о 09:30 у п'ятиповерховому гуртожитку на вулиці Герасима Кондратьєва

Про це передає RegioNews із посиланням на Нацполіцію та ДСНС.

Горіла кімната в квартирі на четвертому поверсі. Ще до прибуття рятувальників один із сусідів виніс із задимленого приміщення 2-річну дівчинку, яку передав медикам.

Під час проведення розвідки вогнеборці виявили двох постраждалих – 53-річну жінку, бабусю дітей, та 50-річного чоловіка. Їх вивели у безпечне місце та передали лікарям. Постраждалим надається необхідна меддопомога.

Внаслідок отруєння чадним газом загинуло немовля – дитину 8 місяців врятувати не вдалося.

Пожежу повністю ліквідували о 11:00.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 20 лютого на Київщині у пожежі загинули двоє літніх людей: чоловік віком 80 років та жінка 76 років.

пожежа Суми рятувальники гуртожиток загиблий немовля
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
У Хмельницькому чоловік повідомив про замінування ТЦК: що відомо
21 лютого 2025, 00:46
Війська РФ вдарили по Гуляйполю на Запоріжжі: загинув чоловік
21 лютого 2025, 00:35
Чому українцям зараз важливо стримувати негативні емоції до Трампа
21 лютого 2025, 00:24
У НАБУ розповіли, з якого часу скандальна Тетяна Крупа займалася хабарництвом
20 лютого 2025, 23:48
Воював проти українських військових: викрили зрадника з Луганщини, який перейшов на бік ворога
20 лютого 2025, 23:10
Житель Миколаївщини відмовився від мобілізації через великі борги: що вирішив суд
20 лютого 2025, 22:45
США не хочуть підписувати резолюцію ООН проти російської агресії - ЗМІ
20 лютого 2025, 21:48
На Львівщині чоловік "замінував" ТЦК: його взяли під варту
20 лютого 2025, 21:31
Зеленський про зустріч зі спецпредставником Трампа: хороша розмова, багато деталей
20 лютого 2025, 21:31
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »