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15 квітня 2025, 20:00

Через удари БпЛА по Херсону та околицях поранені 4 містян

15 квітня 2025, 20:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Внаслідок ворожих ударів БпЛА по Херсону та околицях міста постраждали ще четверо мирних жителів

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

"Російські терористи з дрона атакували 53-річного чоловіка у Дніпровському районі Херсона. У постраждалого мінно-вибухова травма, уламкове поранення черевної порожнини", — йдеться в повідомленні.

Наразі медики надають пораненому допомогу.

Пізніше у Дніпровському районі внаслідок скидів вибухових пристроїв з дронів постраждали ще двоє осіб. Поліцейські доставили до лікарні чоловіка 1975 року народження та жінку 1976 року народження. Постраждалі отримали осколкові поранення ніг та мінно-вибухову травму.

Також у селищі Кіндійка під Херсоном постраждав чоловік 1959 року народження. Близько 17:30 окупанти атакували херсонця скидом із дрона, коли він був на вулиці. Постраждалий дістав мінно-вибухову травму та уламкове поранення правої стопи. Чоловіка ушпиталили до лікарні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на велосипедистку в Херсоні. Медики борються за життя 62-річної жінки.

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