РФ масовано атакувала Слов'янськ "шахедами": є поранений

фото: Facebook/Вадим Лях

Зранку у вівторок, 15 квітня, російські війська завдали удару безпілотниками по місту Слов'янськ на Донеччині

Про це повідомив очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, передає RegioNews.

За його словами, масована атака БПЛА на місто сталася з 8:45 до 9:20. Окупанти запустили шість "шахедів", вони обстріляли промзону в мікрорайоні Лісний.

У результаті атаки одна людина зазнала поранення. Пошкоджені СТО та інші підприємства.

Нагадаємо, на Донеччині за останню добу російські війська вбили одного мирного жителя, а також ще чотирьох поранили.