Війська РФ вдарили по передмісті Херсона: постраждав цивільний
У вівторок, 15 квітня, війська РФ атакували безпілотником селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок удару БпЛА постраждав місцевий мешканець
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.
Відомо, що близько 15:00 окупанти атакували дроном пенсіонера.
"Мінно-вибухову травму та уламкові поранення отримав 74-річний місцевий житель", — йдеться в повідомленні.
Співробітники поліції доправили потерпілого до лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на велосипедистку в Херсоні. Медики борються за життя 62-річної жінки.
РФ масовано атакувала Слов'янськ "шахедами": є пораненийВсі новини »
15 квітня 2025, 13:28Окупанти атакували дроном авто у Бериславі на Херсонщині: є постраждалі
15 квітня 2025, 10:47Росіяни вчергове вдарили з авіації по передмістю Харкову
15 квітня 2025, 10:28
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
09 квітня 2025
"Діти ворогів народу". Чому обстріл Кривого Рогу викликав таку несподівану реакцію
Українське суспільство, розділившись на частини і ворогуючи між собою, докотилося до цілком російських антигуманістичних наративів. Чому військовий дозволяє собі настільки різкі заяви на адресу не про...
Бусифікація та військові в рабстві: продовження мобілізації та воєнного стану влаштовує владу
15 квітня 2025, 17:35На Харківщині обрали покарання поліцейському, який перейшов на бік окупантів
15 квітня 2025, 17:25Сили оборони уразили пункт дислокації російської бригади, яка вдарила ракетами по Сумах
15 квітня 2025, 17:05Погрожували розправою: на Вінниччині чоловіки напали на поліцейських із сокирами та цеглою
15 квітня 2025, 16:15Літні канікули-2025: школярі відпочиватимуть менше, ніж зазвичай
15 квітня 2025, 15:58Побиття хлопця з інвалідністю на Львівщині: 14-річна нападниця отримала свій судовий вирок
15 квітня 2025, 15:54У Херсоні росіяни атакували з дрона велосипедистку: жінка в тяжкому стані
15 квітня 2025, 15:35Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
15 квітня 2025, 15:16У 2025 році ЗСУ знищили понад 900 російських танків і 2000 ББМ, — Сирський
15 квітня 2025, 15:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
Всі блоги »