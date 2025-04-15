Из-за ударов БпЛА по Херсону и окрестностям ранены 4 горожан

иллюстративное фото: Нацполиция

В результате вражеских ударов БпЛА по Херсону и окрестностям города пострадали еще четверо мирных жителей

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Российские террористы из дрона атаковали 53-летнего мужчину в Днепровском районе Херсона. У пострадавшего минно-взрывная травма, обломочное ранение брюшной полости", — говорится в сообщении.

В настоящее время медики оказывают раненому помощь.

Позже в Днепровском районе в результате сбросов взрывных устройств с дронов пострадали еще два человека. Полицейские доставили в больницу мужчину 1975 года рождения и женщину 1976 года. Пострадавшие получили осколочные ранения ног и минно-взрывную травму.

Также в поселке Киндейка под Херсоном пострадал мужчина 1959 года рождения. Около 17:30 оккупанты атаковали херсонца сбросом с дрона, когда он был на улице. Пострадавший получил минно-взрывную травму и обломочное ранение правой стопы. Мужчину госпитализировали в больницу.

Напомним, сегодня российские оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника на велосипедистку в Херсоне. Медики борются за жизнь 62-летней женщины.