Армия РФ обстреляла 37 населенных пунктов Херсонщины: 8 раненых, среди них ребенок
За прошедшие сутки российские войска атаковали 37 населенных пунктов в Херсонской области, есть пострадавшие
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , передает RegioNews.
По его словам, из-за российской агрессии 8 человек получили ранения, из них – 1 ребенок.
Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре и жилым кварталам. В частности, повредили 3 многоэтажки и 21 частный дом.
Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение и частные автомобили.
Напомним, накануне в Херсонской области российские захватчики атаковали дроном автомобиль с гуманитарным хлебом.
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