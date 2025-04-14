Фото: ГСЧС

Россияне продолжают атаковать Херсонщину дронами. В этот раз стало известно, что враг атаковал гражданскую машину в Херсоне. Спасатели тушили пожар

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Это произошло 14 апреля в Херсоне. В очередной раз россияне сбросили взрывчатку с беспилотника. Российская армия атаковала гражданский автомобиль в одном из микрорайонов.

Спасателям удалось потушить пожар. Известно об одном пострадавшем.

"Уважаемые граждане, напоминаем об угрозе враждебных БПЛА! Будьте бдительны и осторожны!", - говорят спасатели.

Напомним, ранее россияне атаковали дроном мужчину дроном в Запорожской области. В момент удара он работал на поле. К сожалению, 63-летний мужчина погиб.