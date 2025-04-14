В Херсоне оккупанты сбросили взрывчатку на гражданское авто
Россияне продолжают атаковать Херсонщину дронами. В этот раз стало известно, что враг атаковал гражданскую машину в Херсоне. Спасатели тушили пожар
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Это произошло 14 апреля в Херсоне. В очередной раз россияне сбросили взрывчатку с беспилотника. Российская армия атаковала гражданский автомобиль в одном из микрорайонов.
Спасателям удалось потушить пожар. Известно об одном пострадавшем.
"Уважаемые граждане, напоминаем об угрозе враждебных БПЛА! Будьте бдительны и осторожны!", - говорят спасатели.
Напомним, ранее россияне атаковали дроном мужчину дроном в Запорожской области. В момент удара он работал на поле. К сожалению, 63-летний мужчина погиб.
Российский дрон попал в автостоянку в СумахВсе новости »
14 апреля 2025, 16:27Россияне убили двух человек в Купянщине: в прокуратуре рассказали о последствиях вражеского обстрела
14 апреля 2025, 15:45Оккупанты ударили из артиллерии по поселку на Херсонщине: повреждены дома и магазины
14 апреля 2025, 14:45
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
10 апреля 2025
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Харьковский бизнесмен Владимир Манукян, как правило, избегает публичности. Он из категории людей с чрезвычайно противоречивой репутацией. Но недавно несколько СМИ обратили внимание на его недавнее про...
09 апреля 2025
"Дети врагов народа". Почему обстрел Кривого Рога вызвал такую неожиданную реакцию
Украинское общество, разделившись на части и враждуя между собой, докатилось до российских антигуманистических нарративов. Почему военный позволяет себе столь резкие заявления в адрес не просто своих ...
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
Зеленский подписал закон о скидке на штрафы от ТЦК
14 апреля 2025, 23:20Играла на дороге: в Ровенской области водитель сбил 6-летнего ребенка
14 апреля 2025, 22:55Взрывы в Запорожской области: угроза УАБов
14 апреля 2025, 22:30Решил, что он непригоден: в Днепропетровской области судили мужчину, который дважды отказывался от повестки
14 апреля 2025, 21:45Удар по Сумам: увеличилось количество погибших и пострадавших
14 апреля 2025, 21:35Актер Тарас Цымбалюк обратился к врачам из-за тревожных симптомов
14 апреля 2025, 20:47Смерть главы ВЛК в Луцком ТЦК: в полиции назвали причину
14 апреля 2025, 20:40Во Львовской области женщина убила мужа во время ссоры
14 апреля 2025, 20:20Постоянно угрожает и бьет: на Волыни под стражу отправили мужчину, который запугивает бывшую жену
14 апреля 2025, 19:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
Что известно о бизнесмене Манукяне, подозреваемом в связях с Арменом "Горловским"
Все блоги »