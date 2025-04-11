Войска России убили жителя Херсонщины, пострадали 5 гражданских
За прошедшие сутки российские войска атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов один человек погиб, пострадали пятеро мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки россияне били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили три многоэтажки и 16 частных домов. Также оккупанты изуродовали газопровод, гараж и частный автомобиль.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, вчера стало известно, что российская армия убила гражданского в Антоновке под Херсоном.
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