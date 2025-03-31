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31 березня 2025, 07:55

На Херсонщині за добу росіяни поранили 11 мирних мешканців

31 березня 2025, 07:55
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ілюстративне фото: Нацполіція
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У неділю, 30 березня, російські війська атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів постраждали 11 мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Вчора під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Степне, Надеждівка, Новоберислав, Комишани, Білозерка, Розлив, Червоний Маяк, Дудчани, Качкарівка, Одрадокам'янка, Львове, Ольгівка, Тягинка, Станіслав, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Придніпровське, Томина Балка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Інженерне, Кізомис, Козацьке, Миколаївка, Монастирське, Новоолександрівка, Понятівка та Шляхове.

"Через російську агресію 11 людей дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по комунальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти поцілили по сільгосппідприємству, понівечили господарські споруди, гараж та приватний автомобіль.

Нагадаємо, ввечері 30 березня росіяни скинули вибухівку з дрона на 66-річну жінку в Херсоні. У потерпілої – травматична ампутація правої стопи.

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