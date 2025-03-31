В Херсонской области за сутки россияне ранили 11 мирных жителей

иллюстративное фото: Нацполиция

В воскресенье, 30 марта, российские войска атаковали более 30 населенных пунктов Херсонской области. В результате вражеских обстрелов пострадали 11 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по коммунальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 12 частных домов. Также оккупанты попали по сельхозпредприятию, изуродовали хозяйственные постройки, гараж и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 11 человек получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 30 марта россияне сбросили взрывчатку с дрона на 66-летнюю женщину в Херсоне. У потерпевшей – травматическая ампутация правой стопы.