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27 березня 2025, 03:40

Росіяни вдарили по Херсону з артилерії: постраждали цивільні

27 березня 2025, 03:40
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора ввечері, 26 березня, російські окупанти здійснили артобстріл Херсона. У Дніпровському районі міста постраждали двоє людей. Ще один містянин потрапив під удар БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

У момент ворожого артобстрілу потерпілі перебували на вулиці.

"У 61-річного чоловіка — вибухова травма та уламкове поранення ноги. Нині він — у лікарні. 56-річна жінка дістала уламкове поранення плеча. Медики надали їй допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Також до лікарні ушпиталили 53-річного херсонця, який потрапив під удар російського дрона. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, уламкове поранення живота та ноги. Чоловік перебуває під наглядом лікарів.

Нагадаємо, окупанти атакували з дрона службове авто медиків у Херсоні. Внаслідок вибуху поранений водій.

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