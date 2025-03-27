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27 марта 2025, 03:40

Россияне ударили по Херсону из артиллерии: пострадали гражданские

27 марта 2025, 03:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вчера вечером, 26 марта, российские оккупанты совершили артобстрел Херсона. В Днепровском районе города пострадали два человека. Еще один горожанин попал под удар БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

В момент вражеского артобстрела потерпевшие находились на улице.

"У 61-летнего мужчины — взрывная травма и обломочное ранение ноги. Сейчас он — в больнице. 56-летняя женщина получила обломочное ранение плеча. Медики оказали ей помощь на месте", — говорится в сообщении.

Также в больницу госпитализировали 53-летнего херсонца, попавшего под удар российского дрона. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, обломочное ранение живота и ноги. Мужчина находится под наблюдением врачей.

Напомним, оккупанты атаковали с дрона служебный автомобиль медиков в Херсоне. В результате взрыва ранен водитель.

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