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26 березня 2025, 12:59

Окупанти атакували з дрона службове авто медиків у Херсоні: поранений водій

26 березня 2025, 12:59
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фото: МВА
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Росіяни скинули вибухівку з дрона на службове авто однієї з державних медустанов в Херсоні

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

Отримав поранення водій. В автівці пошкоджено бокове скло і дах.

На фото – наслідки атаки ворожого безпілотника.

Нагадаємо, вранці 26 березня росіяни вдарили дроном по центру Краматорська. Пошкоджена багатоповерхівка.

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