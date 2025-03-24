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24 марта 2025, 07:57

Обстрелы Херсонщины: оккупанты ранили 4 гражданских

24 марта 2025, 07:57
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иллюстративное фото: Нацполиция
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За прошедшие сутки, 23 марта, российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов пострадали четверо мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили многоэтажку и 25 частных домов. Также оккупанты изуродовали изувечившие газовую трубу, гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 449 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов повреждена гражданская инфраструктура, раненая мирная жительница.

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