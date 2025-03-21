07:36  21 березня
На Львівщині поліція розшукала школярів, які побили хлопця з інвалідністю
06:05  21 березня
Облив керосином та підпалив: житель Київщини намагався вбити свою співмешканку
05:43  21 березня
"Три сокири" відплати: артилеристи ГУР показали, як нищать окупантів під Покровськом
UA | RU
UA | RU
21 березня 2025, 08:25

Росіяни вбили одного та поранили трьох мешканців Херсонщини

21 березня 2025, 08:25
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 20 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, постраждали троє мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Шляхове, Білозерка, Біляївка, Дудчани, Монастирське, Червоний Маяк, Велетенське, Суханове, Зеленівка, Новорайськ, Садове, Придніпровське, Інженерне, Хрещенівка, Качкарівка, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Львове, Микільське, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка й Українка.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.

Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили шість багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селищі Антонівка під Херсоном окупанти вбили цивільного чоловіка.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
Масована атака дронів на Одесу: виникли масштабні пожежі, постраждали підлітки
21 березня 2025, 07:50
Бомбардування Запорізького району: зросла кількість постраждалих, серед них – 4-річний хлопчик
21 березня 2025, 07:18
Росіяни атакували дроном жительку Херсонщини: потерпіла в тяжкому стані
21 березня 2025, 02:20
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Прикордонники показали, як знищили техніку та особовий склад окупантів на Харківщині
21 березня 2025, 09:47
Вночі Україну атакували понад 200 російських ударних дронів: як відпрацювала ППО
21 березня 2025, 09:40
Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджена багатоповерхівка, поранений хлопець
21 березня 2025, 09:34
На Сумщині зенітники збили 14 російських "шахедів"
21 березня 2025, 09:25
На Прикарпатті з ліфта багатоповерхівки визволили жінку з двома маленькими дітьми
21 березня 2025, 09:12
Сили оборони ліквідували понад 900 тисяч російських окупантів, — Генштаб
21 березня 2025, 08:50
Загарбники за добу вдарили по Запорізькій області майже 500 разів
21 березня 2025, 08:15
На Сумщині прикордонники знищили російську піхоту, гармату та техніку
21 березня 2025, 08:05
Масована атака дронів на Одесу: виникли масштабні пожежі, постраждали підлітки
21 березня 2025, 07:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Митрополит Епіфаній
Володимир Фесенко
Олександр Коваленко
Всі блоги »