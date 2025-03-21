Росіяни вбили одного та поранили трьох мешканців Херсонщини
Протягом минулої доби, 20 березня, російські окупанти атакували понад 30 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів є жертва, постраждали троє мирних мешканців
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Станіслав, Шляхове, Білозерка, Біляївка, Дудчани, Монастирське, Червоний Маяк, Велетенське, Суханове, Зеленівка, Новорайськ, Садове, Придніпровське, Інженерне, Хрещенівка, Качкарівка, Бургунка, Зміївка, Золота Балка, Кізомис, Костирка, Львове, Микільське, Новоберислав, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Осокорівка, Розлив, Саблуківка, Токарівка, Томина Балка й Українка.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 — дістали поранення", — йдеться у повідомленні.
Минулої доби росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили шість багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні автомобілі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в селищі Антонівка під Херсоном окупанти вбили цивільного чоловіка.