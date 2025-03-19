На Херсонщині через атаку росіян загорівся будинок
Рятувальники гасили пожежу після ворожої атаки. Відомо, що постраждала місцева жителька
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
19 березня росіяни вчергове атакували Херсонщину. Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок. Відомо, що постраждала жінка: вона отримала опіки обличчя, шиї, рук та ніг.
"Будьте обережні! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, 18 березня російські війська атакували цивільний автомобіль на Харківщині. Внаслідок ворожої атаки постраждало четверо людей.
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