Оккупанты убили гражданского в пригороде Херсона
Вчера российские оккупанты атаковали поселок Антоновка под Херсоном, сбросив взрывчатку с беспилотника. В результате удара погиб мирный житель
Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.
"Российские террористы снова убили человека в Антоновке. 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области из-за атаки россиян загорелся дом. В результате обстрела пострадала местная жительница.
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