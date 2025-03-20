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20 марта 2025, 15:30

Оккупанты убили гражданского в пригороде Херсона

20 марта 2025, 15:30
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Вчера российские оккупанты атаковали поселок Антоновка под Херсоном, сбросив взрывчатку с беспилотника. В результате удара погиб мирный житель

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"Российские террористы снова убили человека в Антоновке. 36-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области из-за атаки россиян загорелся дом. В результате обстрела пострадала местная жительница.

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