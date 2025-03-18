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18 березня 2025, 16:45

Росіяни атакували дроном Херсон: є постраждалий

18 березня 2025, 16:45
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Вчора ввечері російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону. Медична допомога знадобилася мирному жителю

Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.

"У 25-річного херсонця — вибухова травма та уламкове поранення гомілки. Потерпілому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще семеро – поранені.

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