Росіяни атакували дроном Херсон: є постраждалий
Вчора ввечері російські окупанти вдарили безпілотником по Херсону. Медична допомога знадобилася мирному жителю
Про це повідомляє пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, інформує RegioNews.
"У 25-річного херсонця — вибухова травма та уламкове поранення гомілки. Потерпілому надали меддопомогу і відпустили на амбулаторне лікування", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще семеро – поранені.
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