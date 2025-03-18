На Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, ще 7 – поранені
Впродовж 17 березня під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 30 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили Пункт Незламності та приватний автомобіль.
Через російські удари загинули 2 людини, ще 7 – дістали поранення.
Очільник ОВА зазначив, що під час нічної дронової атаки сили ППО знищили над територією області один Shahed-131/136.
Нагадаємо, впродовж 17 березня окупанти завдали 442 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Постраждалих серед населення немає.
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