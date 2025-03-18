Россияне атаковали дроном Херсон: пострадал человек
Вчера вечером российские оккупанты ударили беспилотником по Херсону. Медицинская помощь понадобилась мирному жителю
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной военной администрации, информирует RegioNews.
"У 25-летнего херсонца — взрывная травма и обломочное ранение голени. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.
Напомним, в Херсонской области из-за вражеских обстрелов погибли два человека, еще семеро - ранены.
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