06:10  17 березня
Киянка намагалася вивезти з України старовинну скрипку
07:10  17 березня
На Київщини легковик зіткнувся з мопедом: постраждав 12-річний підліток
01:56  17 березня
На Київщині жінка побила собаку сокирою: поліція відкрила кримінальну справу
UA | RU
UA | RU
17 березня 2025, 07:12

Окупанти продовжують атакувати Сумщину: є загиблий і поранені

17 березня 2025, 07:12
Читайте также на русском языке
фото: facebook.com/mykhailo.melnyk
Читайте также
на русском языке

Протягом 16 березня російські війська здійснили 114 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 157 вибухів

Про це інформує RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали 13 громад.

Так, на Білопільську громаду ворог скинув вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи), бив з мінометів (2 вибухи), FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа та пошкоджено легковий автомобіль.

Юнаківська громада: здійснено скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (21 вибух), удар FPV-дронами (10 вибухів), обстріли з танку (2 вибухи).

Новослобідська громада: завдано удари FPV-дронами (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни атакували FPV-дронами (17 вибухів), з артилерії (11 вибухів), з РСЗВ "Град" (8 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (25 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронами (13 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також був мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу загинула цивільна особа.

Миропільська громада: здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ (7 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). В результаті удару дрона в автомобіль, який перевозив хліб, отримала поранення цивільна особа.

Хотінська громада: ворог вдарив FPV-дронами (2 вибухи), з артилерії (2 вибухи).

Миколаївська громада: росіяни атакували FPV дроном (1 прихід).

Хутір-Михайлівська громада: завдано FPV дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів).

Шосткинська громада: здійснено удар баражуючими боєприпасами (2 вибухи).

Сумська громада: зафіксовано ракетний обстріл (1 вибух).

Есманьська громада: відбулася атака ударного БпЛА (1 вибух).

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону. За його словами, це свідчить про бажання РФ вдарити по Сумській області.

Сумська область вибух обстріли БПЛА артилерія РСЗВ Град російська армія
Росіяни атакували дронами дві автівки на Сумщині: є поранені
17 березня 2025, 00:41
Окупанти скинули вибухівку з дрона у селі на Херсонщині: є жертва та поранений
16 березня 2025, 15:42
Через російські обстріли постраждали 5 жителів Донеччини
16 березня 2025, 13:45
Всі новини »
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
РФ атакувала Полтавщину дронами: без світла залишилися понад 1000 споживачів
17 березня 2025, 07:30
Смертельна аварія під Кривим Рогом: загинули молоді спортсмени
17 березня 2025, 07:28
Росіяни понад 400 разів обстріляли міста та села на Запоріжжі
17 березня 2025, 07:16
На Київщини легковик зіткнувся з мопедом: постраждав 12-річний підліток
17 березня 2025, 07:10
Сили оборони отримали на озброєння українські дрони-переслідувачі "WINFLY"
17 березня 2025, 06:45
На Рівненщині знайшли уламки збитих російських дронів
17 березня 2025, 06:29
Киянка намагалася вивезти з України старовинну скрипку
17 березня 2025, 06:10
У Києві жінка знайшла в дереві гранату
17 березня 2025, 05:46
Трагедія на Житомирщині: в пожежі загинули три людини
17 березня 2025, 04:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Валерій Чалий
Всі блоги »