Окупанти продовжують атакувати Сумщину: є загиблий і поранені

фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

Про це інформує RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.

Зазначається, що обстрілів зазнали 13 громад.

Так, на Білопільську громаду ворог скинув вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи), бив з мінометів (2 вибухи), FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа та пошкоджено легковий автомобіль.

Юнаківська громада: здійснено скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (21 вибух), удар FPV-дронами (10 вибухів), обстріли з танку (2 вибухи).

Новослобідська громада: завдано удари FPV-дронами (2 вибухи).

Краснопільська громада: росіяни атакували FPV-дронами (17 вибухів), з артилерії (11 вибухів), з РСЗВ "Град" (8 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (25 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронами (13 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також був мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу загинула цивільна особа.

Миропільська громада: здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ (7 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). В результаті удару дрона в автомобіль, який перевозив хліб, отримала поранення цивільна особа.

Хотінська громада: ворог вдарив FPV-дронами (2 вибухи), з артилерії (2 вибухи).

Миколаївська громада: росіяни атакували FPV дроном (1 прихід).

Хутір-Михайлівська громада: завдано FPV дроном (1 вибух).

Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів).

Шосткинська громада: здійснено удар баражуючими боєприпасами (2 вибухи).

Сумська громада: зафіксовано ракетний обстріл (1 вибух).

Есманьська громада: відбулася атака ударного БпЛА (1 вибух).

Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону. За його словами, це свідчить про бажання РФ вдарити по Сумській області.