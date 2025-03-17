Окупанти продовжують атакувати Сумщину: є загиблий і поранені
Протягом 16 березня російські війська здійснили 114 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Загалом зафіксовано 157 вибухів
Про це інформує RegioNews із посиланням на Сумську ОВА.
Зазначається, що обстрілів зазнали 13 громад.
Так, на Білопільську громаду ворог скинув вибухові пристрої з БпЛА (3 вибухи), бив з мінометів (2 вибухи), FPV-дроном (1 вибух). Внаслідок обстрілу поранення отримала цивільна особа та пошкоджено легковий автомобіль.
Юнаківська громада: здійснено скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (21 вибух), удар FPV-дронами (10 вибухів), обстріли з танку (2 вибухи).
Новослобідська громада: завдано удари FPV-дронами (2 вибухи).
Краснопільська громада: росіяни атакували FPV-дронами (17 вибухів), з артилерії (11 вибухів), з РСЗВ "Град" (8 вибухів) та скинули з БпЛА вибухові пристрої (25 вибухів).
Середино-Будська громада: зафіксовано скидання вибухових пристроїв з БпЛА (3 вибухи), удари FPV-дронами (13 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Також був мінометний обстріл. Внаслідок обстрілу загинула цивільна особа.
Миропільська громада: здійснено пуски авіаційних бомб типу КАБ (7 вибухів), удар FPV дроном (1 вибух). В результаті удару дрона в автомобіль, який перевозив хліб, отримала поранення цивільна особа.
Хотінська громада: ворог вдарив FPV-дронами (2 вибухи), з артилерії (2 вибухи).
Миколаївська громада: росіяни атакували FPV дроном (1 прихід).
Хутір-Михайлівська громада: завдано FPV дроном (1 вибух).
Великописарівська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (7 вибухів), артилерійський обстріл (10 вибухів).
Шосткинська громада: здійснено удар баражуючими боєприпасами (2 вибухи).
Сумська громада: зафіксовано ракетний обстріл (1 вибух).
Есманьська громада: відбулася атака ударного БпЛА (1 вибух).
Нагадаємо, Володимир Зеленський повідомив, що російська армія накопичує сили вздовж східного кордону. За його словами, це свідчить про бажання РФ вдарити по Сумській області.