Россияне убили одного и ранили троих жителей Херсонщины
За прошедшие сутки, 16 марта, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов есть жертва, пострадали трое мирных жителей
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки российские военные били по жилым кварталам. Захватчики повредили многоэтажку и пять частных домов. Также оккупанты изуродовали автомобиль скорой помощи и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, 16 марта оккупанты атаковали из БпЛА жителей села Золотая Балка на Херсонщине. В результате обстрела погибла пенсионерка, ранен пожилой мужчина.
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