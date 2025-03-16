Российские военные убили жителя Херсонщины, ранены 11 гражданских

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За прошедшие сутки, 15 марта, оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, пострадали 11 мирных жителей, из них — один ребенок

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали гараж и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 — получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 марта россияне дважды атаковали спасателей в Харьковской области.