Российские военные убили жителя Херсонщины, ранены 11 гражданских
За прошедшие сутки, 15 марта, оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, пострадали 11 мирных жителей, из них — один ребенок
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
За прошедшие сутки россияне били по критической, социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили две многоэтажки и девять частных домов. Также оккупанты изуродовали гараж и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 — получили ранения, из них — 1 ребенок", — говорится в сообщении.
Напомним, 15 марта россияне дважды атаковали спасателей в Харьковской области.
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