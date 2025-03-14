Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині: є постраждалі

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У п'ятницю, 14 березня, російська артилерія масовано обстріляла селище Білозерка на Херсонщині, поранення отримали 4 людей

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА, передає RegioNews.

Зазначається, що медична допомога знадобилась 50-річному чоловіку та 39-річній жінці. В них діагностували мінно-вибухові травми, струс головного мозку та контузії. Потерпілих госпіталізували.

Окрім того, до лікарні звернувся ще один житель Білозерки, який потрапив під російський удар. У 40-річного чоловіка - мінно-вибухова травма, струс головного мозку та контузія.

Раніше 51-річну жінку доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами й контузією.

Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти вдарили авіабомбою по середмістю Херсона.

Раніше повідомлялося, що 14 березня російська армія випустила по Україні 27 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 16 дронів, ще дев'ять — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Донеччина.