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14 березня 2025, 11:23

Окупанти вдарили по Херсону: постраждав мирний житель

14 березня 2025, 11:23
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Сьогодні вранці окупанти атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Постраждалому знадобилася медична допомога

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, загарбники завдали удару по місту близько 08:00.

"Внаслідок ворожого удару 60-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та ноги. Його стан – легкий", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 13 березня російські окупанти атакували безпілотником велосипедиста у селі Станіслав Херсонського району. Чоловік загинув.

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