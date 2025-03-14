Окупанти вдарили по Херсону: постраждав мирний житель
Сьогодні вранці окупанти атакували з БпЛА чоловіка у Дніпровському районі Херсона. Постраждалому знадобилася медична допомога
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
За наявними даними, загарбники завдали удару по місту близько 08:00.
"Внаслідок ворожого удару 60-річний херсонець дістав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та ноги. Його стан – легкий", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що потерпілий самостійно звернувся до лікарні. Йому надають медичну допомогу.
Нагадаємо, 13 березня російські окупанти атакували безпілотником велосипедиста у селі Станіслав Херсонського району. Чоловік загинув.
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