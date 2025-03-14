На Херсонщині росіяни атакували дроном велосипедиста: потерпілий помер
У четвер, 13 березня, російські окупанти атакували безпілотником велосипедиста у селі Станіслав Херсонського району. Чоловік загинув
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
"На жаль, місцевий житель 1973 року народження дістав поранення, несумісні з життям. Мої співчуття рідним і близьким вбитого", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини вчора загинув цивільний, постраждали дев'ятеро мирних мешканців, із них — дитина.
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