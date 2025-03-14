Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть пострадавшие

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В пятницу, 14 марта, российская артиллерия массированно обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, ранения получили 4 человека

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что медицинская помощь понадобилась 50-летнему мужчине и 39-летней женщине. В них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и контузию. Пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, в больницу обратился еще один попавший под российский удар житель Белозерки. У 40-летнего мужчины – минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и контузия.

Ранее 51-летнюю женщину доставили в больницу с взрывной и черепно-мозговой травмами и контузией.

Напомним, сегодня днем кафиры ударили авиабомбой по центру Херсона.

Ранее сообщалось, что 14 марта российская армия выпустила по Украине 27 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 16 дронов, еще девять локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Донетчина.