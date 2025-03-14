15:55  14 марта
В Киеве будут судить мужчину, который пригласил домой двух несовершеннолетних парней и изнасиловал
12:56  14 марта
Убивал украинцев: Финляндия приговорила к пожизненному заключению россиянина
13:42  14 марта
В КМИС рассказали, готовы ли украинцы поступиться некоторыми территориями
UA | RU
UA | RU
14 марта 2025, 17:24

Россияне обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть пострадавшие

14 марта 2025, 17:24
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В пятницу, 14 марта, российская артиллерия массированно обстреляла поселок Белозерка в Херсонской области, ранения получили 4 человека

Об этом сообщила пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что медицинская помощь понадобилась 50-летнему мужчине и 39-летней женщине. В них диагностировали минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и контузию. Пострадавшие были госпитализированы.

Кроме того, в больницу обратился еще один попавший под российский удар житель Белозерки. У 40-летнего мужчины – минно-взрывная травма, сотрясение головного мозга и контузия.

Ранее 51-летнюю женщину доставили в больницу с взрывной и черепно-мозговой травмами и контузией.

Напомним, сегодня днем кафиры ударили авиабомбой по центру Херсона.

Ранее сообщалось, что 14 марта российская армия выпустила по Украине 27 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 16 дронов, еще девять локационно потеряны.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина и Донетчина.

Херсонская область Белозерка война раненые российская армия РФ
Оккупанты ударили по Херсону: пострадал мирный житель
14 марта 2025, 11:23
На Херсонщине россияне атаковали дроном велосипедиста: потерпевший скончался
14 марта 2025, 10:20
В Сумской области еще из 8 населенных пунктов объявили обязательную эвакуацию
14 марта 2025, 10:00
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
В Украине дети ветеранов и погибших военных смогут бесплатно учиться
14 марта 2025, 17:59
Где в Украине завершен отопительный сезон: названы регионы
14 марта 2025, 17:52
Меценаты Тернопольщины передали на фронт более 100 FPV дронов
14 марта 2025, 17:50
В Генштабе прокомментировали "окружение" украинских войск в Курской области
14 марта 2025, 17:20
ДТП на Киевщине: легковушка столкнулась с микроавтобусом, есть пострадавшие
14 марта 2025, 17:20
В Ровенской области несовершеннолетний на квадроцикле попал в ДТП: подростка госпитализировали без сознания
14 марта 2025, 17:05
На Буковине разоблачили подпольный "цех" по производству фальшивых документов
14 марта 2025, 16:59
Трамп попросил Путина отпустить украинских военных на Курщине
14 марта 2025, 16:42
Оккупанты ударили авиабомбой по центру Херсона: фото и видео последствий
14 марта 2025, 16:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Валерий Чалый
Андрей Длигач
Татьяна Николаенко
Все блоги »