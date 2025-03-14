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14 березня 2025, 09:20

Вночі ППО збила 16 російських "шахедів" та БпЛА інших типів

14 березня 2025, 09:20
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Сьогодні вночі, 14 березня, російська армія випустила по Україні 27 ударних безпілотників різних типів. Сили ППО збили 16 дронів, ще дев'ять — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти запустили ударні БпЛА типу "Shahed" та безпілотники-імітатори з напрямків — Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття 16-ти ударних БпЛА типу Shahed у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій та Харківській областях. 9 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Донеччина.

Нагадаємо, упродовж доби, 13 березня, російська армія втратила 1410 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 46 артсистем, 153 дрони та 114 одиниць автотехніки ворога.

РФ війна окупанти ЗСУ дрон БПЛА атака ППО Повітряні сили
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