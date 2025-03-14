Росіяни вдарили дроном по селищу в Херсонському районі: хлопець втратив руку
Напередодні окупаційні війська РФ атакували безпілотником селище Велетенське Херсонського району. Внаслідок ворожої атаки важкі травми дістав мирний житель
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.
"У 22-річного місцевого жителя – вибухова травма, ампутація кисті, опіки тулуба й стегна. Потерпілого шпиталізували", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини загинув цивільний, постраждали дев'ятеро мирних мешканців, із них — дитина.
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