В Херсоне россияне атаковали подростков дроном: ранены 16-летние юноши

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Сегодня днем российские войска атаковали Херсон дроном. В результате удара БпЛА ранения получили двое подростков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, захватчики ударили дроном по Днепровскому району города около 11:30.

"Под вражеский удар попал ехавший на мопеде 16-летний парень. Предварительно, он получил взрывную травму и обломочное ранение ноги", — говорится в сообщении.

Также в ходе этой атаки пострадал еще один 16-летний житель Херсона. У подростка диагностировали взрывную травму и контузию. Его состояние оценивают как легкое.

В настоящее время врачи оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, вчера россияне убили дронами двух гражданских в Херсонской области.