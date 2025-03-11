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11 марта 2025, 10:07

ДБР разоблачило инспекторку исправительной колонии, которая во время оккупации Херсонской области работала на россиян

11 марта 2025, 10:07
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении инспекторке исправительной колонии, которая во время оккупации Херсонщины работала на российских захватчиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

Как отмечается, весной 2022 года, когда российские войска захватили часть Херсонской области, инспектор добровольно перешла на "службу" к захваченной оккупантом "Дарьевской исправительной колонии №10".

Женщина получила от россиян должность "младшего инспектора отдела охраны" и начала выполнять указания и распоряжения руководителей оккупационных властей России, за что получала зарплату в рублях.

После деоккупации Херсонщины коллаборантка долгое время скрывалась от украинских правоохранителей. В начале марта 2025 года она была задержана.

Женщине поставлено в известность о подозрении в добровольном занятии должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Ей грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, российские военные из дрона атаковали велосипедиста в Херсоне.

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