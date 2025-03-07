Росіяни скинули авіабомбу на Слов’янськ: поранені 6 цивільних, серед них – діти

фото: Донецька обласна прокуратура

Пізно ввечері 6 березня російські війська скинули авіабомбу на Слов’янськ на Донеччині. Внаслідок ворожої атаки постраждали мирні жителі, пошкоджені приватні будинки та автівки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Донецької обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, окупанти вдарили по приватному сектору Слов’янська о 22:25, коли мирні жителі перебували у своїх оселях. Попередньо, ворог застосував проти цивільних "ФАБ-250" з модулем УМПК.

"Тілесні ушкодження зазнали подружня пара віком 24 й 27 років та їх 4-річна донька. Також постраждали 30-річна матір з 3-річною дівчинкою. Крім того, поранено ще одного пенсіонера віком 70 років", – йдеться у повідомленні.

У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, контузії та осколкові поранення. Постраждалих ушпиталили до лікарні. Через ворожий авіаудар у місті пошкоджені 28 приватних будинків і п'ять легкових автомобілів.

За фактом вчинення воєнного злочину правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, 6 березня російська авіація завдала авіаудару по Краматорську Донецької області. Через атаку почалася пожежа, поранені двоє цивільних.