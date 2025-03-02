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02 марта 2025, 14:45

Атака БпЛА на маршрутку в Херсоне: количество пострадавших выросло, люди в тяжелом состоянии

02 марта 2025, 14:45
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фото: Нацполиция
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Число пострадавших из-за сброса взрывчатки на маршрутный автобус в Днепровском районе Херсона возросло до 10. Одна пассажирка погибла

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает RegioNews.

"В результате атаки вражеского дрона на маршрутный автобус в Днепровском районе погибла 53-летняя женщина. Соболезнования родным и близким… количество раненых в результате очередного теракта рашистов возросло до 10, из них 4 в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

По данным Романа Мрочко, среди пострадавших:

  • Мужчины 56 и 72 лет и 66-летняя женщина получили минно-взрывную травму.
  • 19-летнего парня полицейские доставили в больницу в тяжелом состоянии. Он получил минно-взрывную травму и обломочные ранения грудной клетки, левой ноги.
  • 64-летний мужчина в тяжелом состоянии. У него минно-взрывная травма, обломочное ранение головы, руки и ног.
  • Женщина 58 лет также получила минно-взрывную травму и обломочные ранения. Состояние средней тяжести.
  • Тяжелые травмы получила 61-летняя женщина. Ее госпитализировали с минно-взрывной травмой и обломочными ранениями.
  • Две женщины 69 и 73 лет и 58-летний мужчина сами обратились в больницу. У них минно-взрывная травма и обломочные ранения.

Напомним, сегодня днем оккупанты атаковали дроном маршрутное такси в Херсоне. Сообщалось о погибшем и раненых.

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