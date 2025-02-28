Россияне снова обстреляли Херсон из артиллерии
Армия РФ вечером, 28 февраля, обстреляла из артиллерии Днепровский район Херсона. В результате обстрела пострадал один человек
Как передает RegioNews, об этом Херсонская областная военная администрация сообщила в Фейсбуке.
"Около 18:30 оккупанты ударили из артиллерии по Днепровскому району Херсона. В результате атаки пострадал 74-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Мужчину доставили в медучреждение с минно-взрывной травмой и обломочным ранением головы.
Напомним, в Херсонской области российские военные атаковали полицейский автомобиль во время эвакуации больного.
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