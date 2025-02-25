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25 лютого 2025, 05:35

В Україні засудили до ув'язнення зрадників, які воювали проти українських захисників

25 лютого 2025, 05:35
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Правоохоронці викрили зрадників, які перейшли на бік ворога. Відомо, що вони на боці ворога брали участь у війні проти України

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Трьох зрадників, які воювали на боці ворога, було засуджено до 15 років ув'язнення. За даними правоохоронців, один з них (житель Антрациту) ще в лютому 2022 року вступив до лав так званої "міліції "ЛНР". Там він служив на посаді стрілка і виконував накази командування на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зокрема, зрадник зводив та охороняв укріплення, ремонтував військову техніку, займався влаштуванням вогневих позицій для бойових броньованих машин ворога.

Другий засуджений - це житель Слов’яносербського району Луганщини. У 2023 році він чинив спротив українським підрозділам на посадах стрілка й помічника гранатометника. Відомо, що він воював проти України у Кліщіївці та Іванівському Бахмутської громади.

Третій засуджений пішов воювати проти України восени 2024 року, коли він знаходився в Ростові-на-Дону РФ. Він обіймав посаду стрілка-штурмовика, а також брав участь в наступальних діях ворога поблизу Олександрівки та Дальнього Курахівської громади.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили українця, який перейшов на бік ворога. Виявилося, що уродженець Луганщини добровільно перейшов на бік РФ. Він воював проти українських захисників на території Алчевського та Сєвєродонецького районів Луганської області.

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