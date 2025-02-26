Россияне накрыли из артиллерии дома в пригороде Херсона: ранена женщина

фото: Херсонська ГВА

В среду утром, 26 февраля, россияне атаковали из артиллерии поселок Зеленовка Херсонского района. В результате обстрела пострадала местная жительница

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

"В результате "прилета" в дом пострадала 72-летняя женщина. Она получила взрывную травму, сотрясение головного мозга, ранение головы и перелом плеча", — говорится в сообщении.

Пострадавшая находится под наблюдением медиков.

По данным Херсонской городской военной администрации, в результате утренних обстрелов Зеленовки повреждены два частных дома.

Напомним, в Херсонской области в результате российской агрессии за прошедшие сутки во вторник, 25 февраля, один человек погиб и еще восемь получили ранения.

Ранее сообщалось, что вчера российские захватчики атаковали беспилотником деревню Станислав Херсонского района. Под удар попали двое местных жителей.