Россияне накрыли из артиллерии дома в пригороде Херсона: ранена женщина
В среду утром, 26 февраля, россияне атаковали из артиллерии поселок Зеленовка Херсонского района. В результате обстрела пострадала местная жительница
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"В результате "прилета" в дом пострадала 72-летняя женщина. Она получила взрывную травму, сотрясение головного мозга, ранение головы и перелом плеча", — говорится в сообщении.
Пострадавшая находится под наблюдением медиков.
По данным Херсонской городской военной администрации, в результате утренних обстрелов Зеленовки повреждены два частных дома.
Напомним, в Херсонской области в результате российской агрессии за прошедшие сутки во вторник, 25 февраля, один человек погиб и еще восемь получили ранения.
Ранее сообщалось, что вчера российские захватчики атаковали беспилотником деревню Станислав Херсонского района. Под удар попали двое местных жителей.