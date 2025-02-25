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25 лютого 2025, 18:00

У Херсонському районі росіяни атакували дроном цивільних: є постраждалі

25 лютого 2025, 18:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні вдень, 25 лютого, російські загарбники атакували безпілотником село Станіслав Херсонського району. Під удар потрапили двоє місцевих мешканців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

За наявною інформацією, окупанти вдарили по Станіславу близько 12:00.

"Під ворожий удар потрапили двоє людей – чоловік 1975 року народження та 38-річна жінка. Вони дістали вибухові травми та контузії", — йдеться у повідомленні.

Обом потерпілим надали медичну допомогу. Херсонці лікуватимуться амбулаторно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Дніпровський район Херсона. Постраждали шестеро осіб, усі вони госпіталізовані.

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