В Херсонском районе россияне атаковали дроном гражданских
Сегодня днем, 25 февраля, российские захватчики атаковали беспилотником село Станислав Херсонского района. Под удар попали двое местных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
По имеющейся информации, оккупанты ударили по Станиславу около 12:00.
"Под вражеский удар попали два человека - мужчина 1975 года рождения и 38-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и контузии", - говорится в сообщении.
Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь. Херсонцы будут лечиться амбулаторно.
Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Пострадали шесть человек, все они госпитализированы.
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