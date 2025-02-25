В Херсонском районе россияне атаковали дроном гражданских

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Сегодня днем, 25 февраля, российские захватчики атаковали беспилотником село Станислав Херсонского района. Под удар попали двое местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющейся информации, оккупанты ударили по Станиславу около 12:00.

"Под вражеский удар попали два человека - мужчина 1975 года рождения и 38-летняя женщина. Они получили взрывные травмы и контузии", - говорится в сообщении.

Обоим пострадавшим была оказана медицинская помощь. Херсонцы будут лечиться амбулаторно.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска обстреляли Днепровский район Херсона. Пострадали шесть человек, все они госпитализированы.