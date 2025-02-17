В Херсонской области из-за российских обстрелов ранены 2 гражданских

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Вчера российские оккупанты атаковали более 30 населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов РФ ранения получили мирные жители

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки россияне били по критической инфраструктуре и жилым кварталам. Войска РФ повредили повредили четыре многоэтажки и 22 частных дома. Также захватчики изуродовали Пункты Несокрушимости, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Напомним, в результате обстрелов, которые россияне совершили в ночь на 17 февраля, в Херсоне обесточены электросети.