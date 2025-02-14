На Херсонщині через атаку російського дрона постраждали двоє людей
В місті Берислав Херсонської області через атаку російського дрона постраждали чоловік та жінка
Як передає RegioNews, про це повідомляє Херсонська ОВА.
"У Бериславі через атаку російського дрона постраждали двоє людей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, вранці 14 лютого російські військові скинули вибухівку з БпЛА на подвірʼя будинку.
Внаслідок ворожої атаки чоловік та жінка, яким по 68 років, зазнали вибухових травм та уламкових поранень кінцівок. Обох потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.
Нагадаємо, у Службі безпеки України показали уламки російського дрона, який атакував ЧАЕС. Експерти встановили, що це дрон під назвою "Герань-2" типу "Шахед".
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