Провалилися під кригу на Херсонщині: з Інгульця дістали тіла хлопчика та дівчинки
Рятувальники дістали з річки Інгулець тіла двох дітей, які вчора провалилися під кригу. Пошуки третьої дитини тривають
Про це повідомляє прессцентр ДСНС України, передає RegioNews.
Трагедія сталася в селі Довге Бериславського району Херсонської області.
Вночі за допомогою підводного дрона водолази виявили тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки.
"Тривають пошуки 13-річного хлопчика", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 13 лютого на Херсонщині п'ятеро дітей провалилися під кригу.
Раніше повідомлялося, що двох дівчаток врятував місцевий житель.
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